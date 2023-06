Reggio Emilia, 18enne ucciso in stazione: un arresto

18enne ucciso a coltellate alla stazione di Reggio Emilia, sono state immediate e approfondite le indagini svolte dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale e dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia, coordinati dalla Procura della Repubblica diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, che hanno permesso di risalire in pochissime ore al presunto autore dell’omicidio del giovane avvenuto nella stazione storica di Piazzale Marconi alle 3 di notte del 31 maggio scorso, quando un uomo aveva chiamato il 112 segnalando la presenza di un ragazzo a terra sulla banchina adiacente i binari della stazione ferroviaria.

I carabinieri della sezione Radiomobile di Corso Cairoli, una volta sul posto, constatavano la presenza di un corpo esanime disteso nei pressi del binario 1 dello scalo ferroviario. Inutili i soccorsi, Mohamed Ali Thabet, tunisino in Italia senza fissa dimora, era ormai morto. Importante la testimonianza raccolta in stazione di 3 giovani che ai carabinieri avevano raccontato che un ragazzo extracomunitario che non conoscevano, dopo un litigio con la vittima, aveva estratto un coltello sferrando un fendente tra il collo e la clavicola del lato destro del corpo del giovane uccidendolo, per poi darsi alla fuga. Da qui l’immediata caccia all’assassino da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo insieme ai colleghi della Squadra Mobile coordinati dal Pubblico Ministero Giulia Galfano.

Acquisite le riprese video del sistema di videosorveglianza nei pressi della stazione ferroviaria, è stato possibile identificare in un 23enne tunisino senza fissa dimora già noto alla giustizia, poi arrestato.