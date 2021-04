Reggio Emilia, 58enne trovato morto in garage. Grave la moglie

Giallo a Reggio Emilia. Il cadavere di un 58enne è stato trovato nel suo garage a San Martino in Rio. Accanto all'uomo c'era la moglie, di 4 anni più giovane, ricoverata in gravi condizioni in ospedale. A fare la scoperta è stato il figlio della coppia oggi poco dopo le 17. L'uomo aveva ferite alla testa mentre la donna è stata trovata con ferite da taglio al braccio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Reggio Emilia insieme ai colleghi del nucleo investigativo del comando Provinciale. E' stato necessario anche far intervenire i vigili del fuoco a causa di un principio di incendio nell'abitazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dalla Procura reggiana.