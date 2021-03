Reggio Emilia, inchiesta appalti: sindaco Vecchi indagato

(Adnkronos)

"Ho appreso in data odierna di una richiesta di proroga indagini risalente alla data del 29 novembre 2019 e notificatami formalmente oggi". Lo dichiara il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi. "L’iscrizione nel registro degli indagati del 2019 fa riferimento all’inchiesta sulle gare d’appalto, di cui i media hanno dato ampiamente conto - spiega -. Nel settembre del 2020 si è avuto notizia di un avviso di conclusione indagini nel quale - a quanto si è appreso - il nominativo del sottoscritto non compare".

"Come già anticipato nei giorni scorsi - commenta -, ero e continuo ad essere molto tranquillo circa la correttezza dei miei comportamenti e resto, come sempre, convinto che vadano lasciati alla magistratura tempo e spazio per condurre le scelte che riterrà doverose".