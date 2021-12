Regina Elisabetta a Windsor, uomo armato nel parco

Un uomo armato è stato fermato questa mattina mentre si trovava all'interno del parco del Castello di Windsor. Fonti di polizia, riportano i media britannici, hanno riferito che l'uomo non è riuscito ad entrare in alcun edificio e che i componenti della famiglia reale sono stati avvisati dell'accaduto. Nel castello di Windsor si trova la regina Elisabetta, che ha preferito non trascorrere il Natale come da tradizione nella tenuta di Sandringham.