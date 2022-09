Regina Elisabetta, l'attesa della notizia guida le news in tutto il mondo

L'attesa della 'notizia' guida le news in tutto il mondo. Sulle condizioni di salute della Regina Elisabetta titolano tutte le maggiori testate internazionali online. Nessuno si spinge a ipotizzare un imminente annuncio della morte della sovrana e quasi tutti si muovono con cautela, seguendo la linea dettata dalla stampa britannica. Ecco le scelte, in questo momento dei siti più influenti.

The Times: "Royal Family head to Balmoral amid concern for Queen". La famiglia reale si sposta a Balmoral, preoccupazione per la regina.

BBC: "Royal Family gathers at Balmoral amid concerns for Queen's health". La famiglia reale si riunisce a Balmoral, preoccupazione per la salute della regina.

New York Times: "U.K. Royal Family Gathers at Balmoral as Queen’s Health Concerns Grow". La famiglia reale del Regno Unito si riunisce a Balmoral mentre crescono le preoccupazioni per la salute della regina.

Washington Post: "Queen Elizabeth II’s family gathers at Balmoral Castle as doctors monitor health". La famiglia della regina Elisabetta II si riunisce al castello di Balmoral mentre i medici ne monitorano la salute.

Le Monde. "La reine Elizabeth II « sous surveillance médicale », ses médecins « préoccupés". La Regina Elisabetta sotto sorveglianza, i medici sono preoccupati.

El Pais. "Los médicos expresan su “preocupación” por la salud de Isabel II". I medici sono preoccupati per la salute di Elisabetta II.

Frankfurter Allgmeine Zeitung: "Königliche Familie versammelt sich in Balmoral". La famiglia reale si riunisce a Balmoral.