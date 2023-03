Regionali 2023, Parietti: ''Sinistra senza identità e leader, invece di criticare inizi a proporre''

''La tragedia della sinistra purtroppo è che non impara mai dagli errori del passato. Ormai non ha più una identità. Invece di criticare la Meloni la sinistra deve capire dove vuole andare, bisogna avere qualcosa da proporre perché se io critico e poi non ho nulla da proporre è normale che perdo''. Così Alba Parietti all'Adnkronos all'indomani delle elezioni regionali 2023. ''La sinistra purtroppo ha perso la sua identità - ribadisce - non ce l’ha più, non è più in grado di comunicare. La destra invece lo fa benissimo e quello che comunica, che personalmente può non corrispondere minimamente al mio pensiero, è invece chiarissimo. Quando ascolto la Meloni capisco dove va, cosa vuole e che cosa spiega. 'Quelli che sono andati a votare sono gli elettori di destra, loro sono riuscito a portati alle urne, la sinistra no - dice ancora la Parietti - Sono stufa di sentire solo critiche futili e sterili, la sinistra deve imparare a comunicare e deve trovare un leader che lo sappia fare. Io del programma della sinistra non ho capito niente, manca la chiarezza. La Meloni bisogna studiarsela come in passato bisognava studiarsi Berlusconi: cosa piace alla gente di questa persona? La Meloni può piacere o non piacere ma è chiara, ha una grande capacità comunicativa ed è empatica''. Per la showgirl ''la sinistra deve trovare un leader come la Meloni - spiega - non è sufficiente mettere una donna per contrastare la Meloni, bisogna mettere una donna che sappia comunicare! La vittoria della destra a queste elezioni era già scritta, molti elettori che votavano a sinistra non sono andati alle urne perché sono annoiati e disillusi e non si sentono più rappresentati. In quale figura mi dovrei riconoscere io?'', conclude.

(di Alisa Toaff)