Regionali Lazio 2023, Rocca: "Grande soddisfazione, primo compito risollevare sanità"

"Una grande emozione e soddisfazione. È stata una corsa breve ma molto intensa. Insieme a questa soddisfazione prevale il senso di responsabilità per risollevare una sanità che mortifica la dignità dei cittadini. Il primo compito è quello di risollevare la sanità’’. Così Francesco Rocca, neo eletto presidente della Regione Lazio, dal palco del suo comitato elettorale all’Eur.

"Un grazie particolare - ha scandito - va a Giorgia Meloni che mi ha dato grande fiducia e mi ha inserito nella terna . A Fabio Rampelli, a Paolo Trancassini, ad Antonio Tajani, a Maurizio Gasparri, a Claudio Durigon perché tutti hanno lavorato pancia a terra".

"Grazie anche ad Alessio D’Amato che mi ha telefonato per riconoscermi la vittoria - ha aggiunto - . Da questo momento tanta responsabilità che sarà condivisa con tanti uomini e donne che lavoreranno per trasformare questa Regione e ridare dignità e fiducia ai cittadini".

"Saremo all'altezza di formare una squadra straordinaria", ha assicurato Rocca. Quanto ai tempi per la formazione della Giunta "deve essere parte di un ragionamento insieme a tutta la coalizione - ha chiarito - l'ultima volta ci sono voluti una ventina di giorni. Dobbiamo partire subito, non possiamo perdere nemmeno un giorno".

"La mia storia - ha sottolineato il neo governatore del Lazio - parla come un presidente del fare: stare in mezzo alla gente e dare risposte alle nostre comunità è azione politica. Non ho la tessera di partito, mi sono candidato con una lista civica, ed è ovvio che sarà un esercizio importante di ascolto, dialogo e mediazione".