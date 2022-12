Il presidente del consiglio regionale del Lazio Marco Vincenzi, in conformità a quanto prevede lo statuto regionale, ha espresso parere favorevole alla decisione del presidente Daniele Leodori di stabilire il 12 febbraio 2023 come data del voto per il rinnovo del presidente e del Consiglio regionale del Lazio. Lo fa sapere lo stesso Vincenzi.