Regionali Lazio, da direzione Pd ok a candidatura D'Amato

La direzione del Partito Democratico del Lazio si è riunita questo pomeriggio al Nazareno per affrontare il tema delle prossime elezioni regionali. La Direzione, composta da 50 membri, ha approvato con un solo voto contrario la relazione del segretario Bruno Astorre e la proposta di Alessio D'Amato come candidato Presidente della Regione Lazio del Partito Democratico.

Calenda? "Non c'è l'ombra di nessuno, c'è il Pd che dà un'indicazione molto chiara e da domani Alessio D'Amato lavorerà ad allargare ancora il più possibile la coalizione. Domani ci sarà il tavolo del centrosinistra che potrà prendere qualsiasi decisione sulle modalità di allargamento’’ ha detto Francesco Boccia, responsabile enti locali del Pd, uscendo dalla direzione regionale dem al Nazareno.

"Come ha ribadito più volte il segretario regionale, non è mai stato detto no a Conte sui temi che aveva posto, anche perché quelli sono i temi su cui abbiamo lavorato molto bene con Nicola Zingaretti in Regione. Noi abbiamo governato, e governato bene, cambiando la storia della sanità del Lazio, e oggi chi si tira indietro rischia, dopo aver portato Meloni a Palazzo Chigi, di consegnare alla destra anche la Regione Lazio. Io penso che questo non accadrà, e non accadrà perché Alessio D'Amato è un ottimo candidato e ora ha il mandato per allargare la coalizione il più possibile’’.