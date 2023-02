Regionali Lazio, da Meloni a Berlusconi: leader centrodestra a Roma a sostegno Rocca

In una sala gremita all’Auditorium Conciliazione, standing ovation per il premier

In una sala gremita all’Auditorium Conciliazione di Roma, l’evento che oggi riunisce la coalizione di centrodestra a sostegno della candidatura di Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio. Una standing ovation ha accolto il premier Giorgia Meloni al suo arrivo.

Leggi anche Meloni sale sul palco ed è scroscio di applausi - Video

Nel Lazio "è importante vincere bene per dimostrare anche che questo governo nazionale sta governando bene. E' un voto di fiducia non solo per Francesco Rocca ma anche per il governo di centrodestra". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, esponente di Forza Italia, parlando all'evento della coalizione di centrodestra.

"Siamo giunti alla fine di questa breve ma intensa campagna elettorale. Ormai mancano pochi giorni e poi cambieremo il futuro della vostra regione, che è la regione più importante d'Italia, perché ospita una città, la città più illustre del mondo, la nostra capitale, la nostra Roma, ma anche per le tante altre eccellenze del Lazio, eccellenze del paesaggio e della storia, dell'arte e della scienza, dell'industria e dell'agricoltura, dei commerci e della ricerca", ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel videomessaggio trasmesso durante l'evento. "A tante eccellenze - ha proseguito il Cavaliere - ne manca solo una: quella di una squadra di governo regionale all'altezza di quello che meritate".

"Vinceremo la sfida del governo. Ognuno con le sue idee e con la sua storia che merita rispetto", ha assicurato Berlusconi rimarcando: "Forza Italia ci sarà, e sarà decisiva non solo sul piano dei numeri ma anche su quello politico, perché noi siamo i liberali, siamo i cristiani, siamo i garantisti, siamo gli europeisti e siamo gli atlantisti, siamo in Italia i soli rappresentanti del Partito Popolare Europeo, la più grande famiglia politica d'Europa, alternativa alla sinistra". E ha aggiunto: "Forza Italia è in campo con le sue donne e con i suoi uomini, con una squadra di candidati di prim'ordine, che unisce esperienza e novità. Soprattutto una squadra fatta di persone che nella vita professionale e nell'impegno pubblico hanno saputo dimostrare di saper realizzare i risultati che si erano prefissi".

"Del resto questo è proprio il profilo del nostro candidato Presidente, che ha dimostrato al servizio della collettività, nella Croce Rossa internazionale e nazionale, il suo grande entusiasmo e le sue grandi capacità di lavoro", ha detto ancora Berlusconi riferendosi a Rocca.

"C'è un'enorme cappa di silenzio sulle regionali, siccome sanno che il Pd prenderà una lezione che si ricorderà per i prossimi 30 anni non ne parla nessuno", ha detto dal canto Matteo Salvini, parlando dal palco della kermesse del centrodestra a sostegno di Francesco Rocca per le regionali nel Lazio, presso l'Auditorium Conciliazione. "Sì ai termovalorizzatori che trasformano i rifiuti in energia, in ricchezza", ha detto ancora.



"Il centrodestra, come è stato unito alle politiche, è unito oggi per il Lazio. Siamo partiti in un momento di grande difficoltà, abbiamo visto che nella difficilissima manovra c'era la possibilità di intervenire con forza, abbiamo messo 21 miliardi per le famiglie, siamo intervenuti per le aziende e il mondo agricolo, per le fasce più deboli della nostra popolazione. Rocca è il candidato presidente di un centrodestra unito, il centrodestra ha differenze culturali e valoriali, ma ci uniamo sui principi e questo ci rende forti", ha affermato il senatore Antonio De Poli.