Regionali Lazio, D'Amato: "+Eu componente importante coalizione, ce la possiamo fare"

"Più Europa è una componente importante della coalizione che il prossimo 12 febbraio sfiderà in questa Regione la destra. Sono convinto che ce la possiamo fare, abbiamo un programma riformista importante e un lavoro svolto in questi anni che merita sicuramente una grande attenzione e la fiducia dei cittadini". Così il candidato Pd alla presidenza della Regione Lazio Alessio D’Amato a margine dell’assemblea regionale di Più Europa Lazio, al teatro Belli in piazza Sant'Apollonia.

”Più Europa nel Lazio convintamente è a fianco, a sostegno di D’Amato candidato presidente della Regione Lazio. Una bella coalizione, ampia, senza i populisti a Cinquestelle” ha detto il segretario di +Eu Benedetto Della Vedova.