Prevista nei prossimi giorni, a Roma, una presentazione ufficiale della candidatura alla presidenza della Regione Lazio di Donatella Bianchi per il M5S. Probabile, a quanto apprende l'Adnkronos, la presenza all'incontro del leader del Movimento Giuseppe Conte. Ancora non è stata stabilita la data esatta, che dovrebbe però cadere in uno dei giorni della settimana prossima, subito dopo le feste.