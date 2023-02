Regionali Lazio, Rocca vince e si taglia il pizzetto - Video

Francesco Rocca, nuovo governatore del Lazio, si taglia il pizzetto in diretta. Lo aveva promesso durante la campagna elettorale in caso di vittoria nelle elezioni regionali 2023 e dopo il successo ha mantenuto la promessa nello studio di 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio 1.

Rocca ha dichiarato: "Da 27 anni ho il pizzetto, nessuno mi ha mai chiesto di tagliarlo, siete i primi. Abbiamo preso un impegno, non rinuncio". E dopo aver indossato la mantellina, via con un taglio di rasoio. Come si sente ora senza pizzetto? "Mi sento più giovane", risponde Rocca.