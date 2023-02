“Si vince sempre insieme, mai da soli”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, parlando a TeleLombardia e sottolineando l’ottimo clima con gli alleati “Giorgia e Silvio” e ringraziando “Attilio Fontana”. “Certo, mi spiace perché tanta gente non ha votato” aggiunge il leader della Lega.

Per Salvini è stato un "bellissimo risultato in Lombardia con Fontana che supera il 54% e con la Lega che torna primo partito in diverse province, con risultati brillantissimi". Oggi, ha annunciato Salvini, "sono negli uffici di Regione Lombardia a lavorare con Attilio. Oggi è un bel martedì e un bel San Valentino". Salvini ha espresso inoltre "tanta soddisfazione" anche per il Lazio "dove la Lega per la prima volta nella storia è al governo della Regione".

Lega - Quanto al risultato del suo partito, "ci sono 20 consiglieri eletti tra Lega, lista Fontana e il presidente: questo risultato è dedicato a tutti quelli che dicevano ‘la Lega è morta, è finita'. Allungano la vita, tutti quelli che, soprattutto a sinistra, non fanno i conti con il cittadino. Mi ricordo chi diceva 'come si fa a votare Salvini? E’ un cretino’. Il popolo è sovrano".

Ucraina - In riferimento alle parole di Silvio Berlusconi sulla guerra in Ucraina e sul presidente Zelensky, Salvini preferisce non commentare: "Ognuno è libero di esprimere ragionamenti, poi la politica estera ha un chiaro segno. Stiamo difendendo il popolo ucraino attaccato, con l'obiettivo di tutti, immagino e sono sicuro, che la guerra finisca prima possibile".

Rai - “C’è da fare una riflessione sul canone, su quanto costano alcuni superstipendi e sul ruolo di alcuni agenti”. Lo dice il leader della Lega, vicepremier e ministro Matteo Salvini a TeleLombardia. Che conclude: “Va ripensato profondamente il ruolo del servizio pubblico” anche guardando a come funziona “in altri Paesi europei”.