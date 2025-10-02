Regione Lazio lancia il 'Progetto Anchise', rivoluzione nell'assistenza domiciliare per gli anziani

È stato presentato al Teatro di Tor Bella Monaca dalla Regione Lazio, il “Progetto Anchise” alla presenza di Luciano Ciocchetti, vice presidente della VII commissione Affari sociali della Camera, del presidente della Regione Francesco Rocca e dell’assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Maselli, che hanno illustrato la sperimentazione della Legge 33/2023, basata su un’assistenza domiciliare sociosanitaria innovativa per anziani, pazienti oncologici e over 80. L’iniziativa punta a garantire non solo assistenza medica, ma anche inclusione sociale, partecipazione e benessere quotidiano degli anziani, trasformando la periferia in luoghi di comunità e sostegno reciproco.