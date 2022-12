Regioni, Cirio: "Festival 2023 in Piemonte opportunità importante con valore simbolico"

"Per me sarà un'opportunità importante perché il Piemonte è una regione che ha dato tanto all'Italia e l'idea di riunire tutti i presidenti delle regioni italiane all'interno di quel palazzo che ha ospitato il primo senato d'Italia io credo che abbia un valore non solo simbolico, ma anche pratico della necessità di lavorare insieme tra regioni, di lavorare insieme tra regioni e governo nazionale, che è lo spirito con cui il presidente Mattarella ancora una volta oggi ci ha riuniti nel suo intervento". Così Alberto Cirio, presidente del Piemonte, a margine della seconda giornata del primo Festival delle Regioni e delle Province autonome, in cui si è svolto il passaggio di consegne di Regione Lombardia a Regione Piemonte.

Il Piemonte, infatti, ospiterà la seconda edizione dell'evento nel 2023: "La mia regione ha vissuto il fenomeno migratorio con grande forza: ci sono tantissime comunità importantissime che decenni fa hanno lasciato tante regioni d'Italia per venire in Piemonte, hanno contribuito alla crescita e alla ricchezza della mia regione e quindi sarà dedicato un po' anche ai presidenti della loro regione, che verranno in Piemonte. Insieme li ringrazieremo, perché l'Italia è un paese straordinario, perché sono straordinari gli italiani" conclude Cirio.