Alberto Cirio, presidente del Piemonte, a margine della seconda giornata del primo Festival delle Regioni e delle Province autonome, in cui si è svolto il passaggio di consegne di Regione Lombardia a Regione Piemonte, annuncia l'entusiasmo per l'approdo dell'evento nella sua regione: "Per me sarà un'opportunità importante perchè il Piemonte è una regione che ha dato tanto all'Italia". Il Piemonte, infatti, ospiterà la seconda edizione dell'evento nel 2023.