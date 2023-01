Regioni, Fedriga: 'Serve spinta per attrarre investimenti esteri, semplificare'

"Come Regioni ma anche come Paese dobbiamo porci l'interrogativo di come essere attrattivi per gli investimenti esteri. Dobbiamo dare una forte spinta per rendere più attrattivi i nostri territori". Lo afferma il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga all'evento “Selecting Italy – Gli ecosistemi territoriali e la governance per l’attrazione investimenti esteri”, organizzato a Trieste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con la regione Friuli Venezia Giulia.

"Il sistema produttivo italiano può essere potenzialmente estremamente attrattivo: abbiamo filiere di eccellenza, start-up, ma abbiamo un serio problema di presentare il sistema Paese agli investitori internazionali in modo coerente e trovare una vetrina che li valorizzi", sottolinea Fedriga secondo il quale è necessario "semplificare" perché la prima cosa che chiede un "investitore è quanto tempo ci vuole e quali sono le garanzie".

Fedriga ha aggiunto che "non possiamo più permetterci di avere filiere, strategiche per il sistema produttivo europeo, dipendenti da Paesi Terzi che hanno poco a che fare con le nostre democrazie". "Indirizziamo investimenti verso attività che possono garantire filiere autonome o di vicinato", ha continuato.