Regioni, Gazzetta Amm: Basilicata, Campania e Toscana più 'virtuose' in spese convegni con AAA

In Basilicata spesi 55.767 euro, in Campania 505.568, in Toscana 395.113

Basilicata, Campania e Toscana sono le Regioni italiane più ‘virtuose’ nelle spese sostenute per l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni e convegni. Tre Regioni che si aggiudicano il rating complessivo AAA nella speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia.

In particolare, per questo tipo di spese, nel 2020 la Basilicata ha investito 55.767,18 euro, la Campania 505.568,50 e la Toscana 395.113,48.

Tra le Regioni più efficienti per questa voce, con un rating compreso tra A e AAA, ne troviamo altre quattro con la AA - Emilia-Romagna (742.548,04 euro), Lombardia (2.053.315,56 euro), Molise (55.355,92), Piemonte (882.361,64) - e ulteriori tre con la A: Abruzzo (507.958,49 euro), Puglia (1.475.817,79), Umbria (279.801,62). Tra le Regioni con performance ‘intermedie’ figurano, invece, con BBB la Liguria (883.634,04 euro), con la BB Lazio (4.648.166,34) e Veneto (3.515.139,03) e con la B Marche (1.358.465,52). Mentre risultano non comparabili per questa voce i dati di Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta.