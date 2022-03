Regioni: Gazzetta Amm, in Valle d'Aosta spesa maggiore per personale a tempo, 20.680.884 nel 2020

Spetta alla Valle d’Aosta il record per la spesa relativa al personale a tempo determinato, che nel 2020 ammonta a ben 20.680.884,40 euro. A evidenziarlo la speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report).

Tuttavia, a ottenere il rating relativo peggiore, la C, per questa voce di spesa del personale sono Molise e Umbria. Se, però, per il Molise il trend è in lenta decrescita (da 1.548.370,96 del 2017, 1.503.300,08 del 2018, 1.469.179,69 nel 2019, fino a 1.393.250,11 del 2020), per l’Umbria l’andamento è in costante aumento: da 899.958,67 del 2017, infatti, la spesa è salita a 2.477.631,08 del 2018 e 2.522.818,47 del 2019, fino a 3.021.547,24 del 2020.

Tra le Regioni che spendono di più, in valori assoluti, per il personale a tempo determinato, si trova, al secondo posto, la Sicilia con 12.720.517,80 euro e a distanza: Emilia-Romagna (6.682.216,83); Toscana (6.512.623,22); Lombardia (6.206.862,24); Lazio (5.238.286,16); Sardegna (4.636.734,22); Piemonte (4.058.108,32); Friuli Venezia Giulia (3.092.979,44); Umbria (3.021.547,24); Veneto (2.498.933,28); Liguria (2.342.346,23); Marche (2.260.221,77); Abruzzo (1.917.775,88); Trentino Alto Adige (1.397.372,81); Molise (1.393.250,11); Basilicata (1.356.843,25). A spendere meno per questa voce relativa al personale sono Puglia (314.365,15) e Calabria (219.096,31), mentre risulta non comparabile il dato della Campania.