Regioni: Gazzetta Amm, nelle Marche spesa più bassa per incarichi e consulenze, 5.500 nel 2020

Le Marche sono la Regione italiana che, in valori assoluti, ha la minore spesa sostenuta per incarichi libero-professionali di studi, ricerca e consulenza: 5.500,00 nel 2020. Tanto da essere annoverata fra le tre Regioni detentrici del rating ‘AAA’, secondo la speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report).

Fra le Regioni che spendono meno per questa voce, sempre in valori assoluti, con un importo inferiore a 100.000 euro troviamo l’Umbria (83.835,75 euro), il Piemonte (57.210,85), la Liguria (48.270,29), il Veneto (33.831,75). Non comparabile il dato del Trentino Alto Adige.