Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Comunicazioni

e comunicazioni al centro per l’impiego, relative ai direttori, giudici e ufficiali di gara, d’ora in poi si faranno tramite il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Da giovedì 21 marzo, per gli Organismi Sportivi, anche paralimpici, per CIP, CONI, Sport e Salute e per gli enti sportivi dilettantistici affiliati sarà possibile effettuare attraverso la piattaforma del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), le comunicazioni al centro per l’impiego (di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608), relativamente ai direttori/giudici/ufficiali di gara, come disposto dall’art.25 co. 6ter del d. lgs n. 36/2021 ss.mm.ii.,.

Le comunicazioni in oggetto devono essere effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare.

Per quanto concerne le comunicazioni relative alle attività svolte nell’anno 2023, la scadenza dell’invio è il 31 marzo p.v..

VAI AL REGISTRO

Leggi la notizia sul sito Asi