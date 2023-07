Renault Austral: 5 stelle nei test Euro NCAP

Renault Austral conquista le cinque stelle nei test Euro NCAP.

L’ente indipendente di test sulla sicurezza Euro NCAP ha sottoposto la nuova Renault Austral a una serie di prove che ne hanno convalidato l’ottima qualità costruttiva e l’elevata sicurezza che il SUV offre ai suoi passeggeri.

Sicurezza attiva e passiva che si traduce in un elevato comfort di viaggio, sono ben 32 i dispositivi di assistenza alla guida presenti sul SUV francese, i settari Multi-Sense e il 4Control Advanced di terza generazione (sistema a quattro ruote sterzanti sviluppato dalla Renault), hanno contribuito al raggiungimento delle 5 stelle Euro NCAP.

Tecnologie in grado di attenuare le conseguenze e le lesioni derivanti da un impatto frontale e laterale, sistemi che oltre al piacere di bordo, offrono il massimo della sicurezza non solo per gli occupanti ma anche per gli utenti della strada.

Il Marchio della Losanga da oltre 50 anni si adopera per la realizzazione e l’ottimizzazione dei sistemi di sicurezza, a partire dal 1970 sono oltre 2.000 i brevetti depositati e connessi alla sicurezza.

Renault progetta auto sicure

Proteggere i passeggeri ma anche pedoni, ciclisti, automobilisti, famiglie, in un momento storico dove i mezzi di trasporto stanno evolvendo verso nuovi sistemi di mobilità, Renault si impegna nella protezione a 360 gradi.

Il programma Renault Human First si avvale di 3 pilastri:

● prevenire gli incidenti sviluppando avanzati sistemi di assistenza alla guida: l’attuale gamma del brand francese si avvale di 36 ADAS e 60 equipaggiamenti relativi al tema sicurezza

● gestire gli incidenti: la partnership con i Vigili del Fuoco, ha consentito di formare oltre 5.000 unità, pronte a intervenire nella fase post incidente. Strumenti quali il Fireman Access e il QRescue Renault consentono di accorciare notevolmente i tempi d'intervento di primo soccorso

● I continui investimenti nel reparto R & D hanno permesso di sviluppare nuove tecnologie di bordo tra cui il safety score e il safety coach.