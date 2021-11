Renault Italia premiata per il miglior servizio clienti

Renault Italia ha ottenuto il riconoscimento "Migliori in Italia - Campioni del Servizio 2022", nell’ambito dell'ottava indagine sulla qualità del servizio offerto realizzata in cooperazione con l’Università Goethe di Francoforte. Lo studio ha raccolto 265.000 giudizi di consumatori italiani sul servizio ricevuto da 1.616 aziende in 158 diversi settori dell’economia.

Il titolo "Migliori in Italia - Campioni del Servizio" introdotto dal 2013 dall’Istituto di Qualità tedesco ITQF valuta la qualità del servizio clienti delle aziende italiane. Da diversi anni Renault pone il cliente al centro della sua strategia e politica commerciale. Questo riconoscimento conferma la mission dell’azienda orientata alla customer experience: accompagnare il cliente in tutto il suo percorso di relazione con la Marca, al fine di offrire un’esperienza coerente, positiva e fidelizzante. In coerenza con questo approccio e il piano strategico Renaulution, Renault ha lanciato la nuova firma "Renault Care Service" che esprime il concetto secondo cui il Marchio non si propone solo di fornire servizi di assistenza post vendita, ma desidera soprattutto prendersi cura dei suoi clienti e delle loro automobili.