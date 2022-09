Renault pronta al salto nel Web3

Renault è pronta a sbarcare nel metaverso. La casa automobilistica della losanga sarà affiancata in questa avventura da uno dei colossi del settore, The Sandbox. Ai clienti saranno riservate esperienze uniche ed interattive, votate alla fidelizzazione di marca. Il gruppo francese si inserisce in un mercato dalle grandi potenzialità e pressoché sconosciuto al settore automobilistico. Tra i grandi costruttori impegnati nella digitalizzazione della loro offerta commerciale, solo Lamborghini, per ora, ha avuto il coraggio di fare il grande salto.