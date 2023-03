Rendina (Sapienza): "Rocca ha creato un gioiello come il Sant'Andrea, farà bene alla guida del Lazio"

"Conosco Francesco Rocca da quando era avvocato e direttore generale del Policlinico Sant'Andrea di Roma. E' stato un ottimo direttore ed è grazie lui e all'allora presidente della Regione, Francesco Storace, se è stato aperto il policlinico. Ha creato un piccolo gioiello anche grazie a condizioni davvero particolari che si sono create con medici e docenti della Sapienza giovani e motivati. Da cattedrale nel deserto, il S.Andrea è diventato un policlinico universitario". A parlare all'Adnkronos Salute è Erino Angelo Rendina, preside della Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università Sapienza di Roma, e direttore Uoc Chirurgia toracica al Sant'Andrea dove ha realizzato il primo intervento chirurgico di ricostruzione completa dell'atrio cardiaco per tumore del polmone.

"Rocca conosce nel profondo come funziona la realtà di un policlinico e sono sicuro che al timone della Regione Lazio potrà fare bene - dichiara Rendina - E' un tecnico e non un medico ed è un vantaggio per alcuni aspetti, è un uomo al di sopra delle parti con una forte carica umana, che non si perde in chiacchiere. Si è sempre dimostrato un sostenitore del sistema pubblico e dell'istruzione universitaria".