"Enrico Letta ha detto che bisogna mettere la tassa di successione. Da segretario del Pd ho sempre detto no ad aumentare le tasse. Aumentare quella di successione è folle. Si pagano già tante tasse in questo Paese, possiamo almeno morire gratis?". Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a In Mezz'ora in Più su Rai3 si esprime sulla linea del Pd in vista delle elezioni politiche 2022. (immagini raiplay.it)