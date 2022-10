Renzi: "Al governo con Meloni non ci andiamo e non votiamo la fiducia" - Video

“Io lo escludo ancora più categoricamente di Fitto. Io ho detto se ci sarà un governo Draghi, noi, Calenda e io, voteremo a favore del governo Draghi. Se ci sarà un governo Meloni, con tutto il rispetto, è un’avversaria, la rispetto però non la voterò mai". Lo ha detto a Sky TG24 Matteo Renzi, leader di Iv, ospite a Live In Firenze. "Chi di voi apprezza la Meloni potrà essere contento perché la Meloni farà la premier, chi di voi non è d’accordo con la Meloni saprà che ci vuole un’opposizione e noi facciamo parte dell’opposizione. Quindi noi, con la Meloni al governo non ci andiamo e non votiamo la fiducia” ha scandito il leader di Italia Viva.