Renzi chiede risarcimento a Travaglio per diffamazione

Matteo Renzi chiede un risarcimento a Marco Travaglio e al Fatto Quotidiano per diffamazione. "Il Senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai suoi legali di pronunciare azione di risarcimento danni nei confronti del Fatto Quotidiano per la diffamazione contenuta nella edizione odierna del giornale diretto da Marco Travaglio", rende noto l'ufficio stampa di Italia Viva.

L'azione legale di Renzi è legata all'edizione odierna del quotidiano diretto da Travaglio e arriva a due giorni dal confronto televisivo tra il leader di Italia Viva e il giornalista a Otto e mezzo, su La7. "Per distruggere il Fatto Quotidiano basta il pregiudicato Marco Travaglio, perché è un diffamatore seriale, è un campione europeo di diffamazione... Il Fatto Quotidiano è il vitalizio per me e la mia famiglia...", ha detto Renzi nel corso della trasmissione facendo riferimento alle cause già intentate in passato.