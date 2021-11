Renzi contro Report: "Non fa servizio pubblico"

Matteo Renzi contro Report in un post pubblicato su Facebook al quale allega un video della puntata di ieri su vaccino anti covid e terza dose. "In queste ore ricevo l’ennesimo attacco di Report. Non il primo, non l’ultimo. Per giudicare questa trasmissione mi bastano queste parole del conduttore Ranucci ieri: la terza dose è il business delle case farmaceutiche. Il vaccino - scrive Renzi - non è un business, il vaccino per me è la salvezza dal coronavirus. Report non fa servizio pubblico, tutto qui", chiosa il leader di Italia Viva.

Tra Renzi e Report, le scintille erano già arrivate all'inizio di maggio, dopo il servizio della trasmissione su un incontro tra il leader di Italia Viva e lo 007 Marco Mancini nel periodo della crisi del governo Conte. "Più mi attaccano con fake news e follie, più mi viene voglia di continuare a lottare", il commento, all'epoca, di Renzi. Prima della trasmissione, Renzi aveva già preso posizione: "Messaggio agli inconsolabili: il Governo Conte non è caduto per intrighi, complotti o incontri segreti (all’autogrill...). Semplicemente Draghi è meglio di Conte e l’Italia oggi è più credibile. Tutto qui, si chiama politica".