Renzi: "Governo arriva a scadenza o parlamentari M5S devono chiedere Rdc"

Su Conte: "Ho detto parliamo di cose serie, che c'entra lui che è lo smemorato di Collegno?" Mentre 'promuove' Di Maio: "Ha fatto come al Cepu, 3 anni in uno alla Farnesina"

"Sì", il governo arriva a scadenza perché "ci sono parlamentari del M5s che prima di andare a votare si tagliano un piede, se no devono chiedere loro il Reddito di cittadinanza". Così Matteo Renzi a 'SkyTg24' scaglia frecce al veleno contro i colleghi di governo del Movimento 5 Stelle.

E non risparmia bordate nemmeno al leader pentastellato. "Abbiamo detto parliamo di cose serie, che c'entra Conte?", replica a una domanda sull'ex premier. "Giuseppe Conte è lo smemorato di Collegno: è l'uomo che a inizio legislatura ha firmato con Salvini i decreti di Salvini sull'immigrazione, che andava all'Onu a dire che era sovranista, alla scuola della Lega a dire che era populista, ha visto la malaparata e si è buttato a sinistra. Dovete chiede serietà alle persone", afferma il leader di Iv.

'Promosso' invece per Renzi il ministro degli Esteri. "Di Maio di oggi è uno diverso, ha fatto come al Cepu: 3 anni in uno alla Farnesina".