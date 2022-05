Renzi "il Mostro": "Storia di tutti gli italiani finiti nel tritacarne"

"La verità è che io posso andare in tv, scrivere un libro ma tanti cittadini normali quando finiscono nell'ingranaggio della giustizia ingiusta, delle fake news, dei problemi bancari entrano nel tritacarne e ne escono a pezzi". Lo ha detto Matteo Renzi presentando il suo ultimo libro, 'Il Mostro', a Mattino 5.

"Io ho voluto scrivere questa storia ma potete cancellare il nome Renzi e mettere Rossi, Verdi, Bianchi. Nomi che si sovrappongono a una storia incredibile che non doveva essere scritta", ha spiegato il leader di Iv aggiungendo: "Io ho pestato i piedi a tutti, ci vuole millepiedi per fare l'elenco di quelli che ho pestato. Nel libro racconto che ho fatto di tutto per evitare la candidatura alla presidenza della Repubblica del capo dei Servizi segreti. Ma se uno è libero le cose le scrive. In questo libro c'è un elenco di cose che fa accapponare la pelle. Se sostitute un altro nome a Renzi si scopre un'Italia che non va bene".