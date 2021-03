Renzi in Bahrain, vaccinato per il Gp? "Ha solo fatto tampone"

Matteo Renzi, in Bahrain ieri per assistere al Gp di Formula 1, non si è vaccinato per accedere all'autodromo ma si è sottoposto a tampone che ha dato esito negativo. "Rispetto alla richiesta del dirigente dei Verdi, Angelo Bonelli, l’ufficio stampa di Italia Viva precisa quanto segue. Per partecipare al Gran Premio come pubblico occorreva essere vaccinati o guariti dal Covid. Gli invitati degli organizzatori, come pure tutti gli addetti ai lavori presenti nella struttura, dovevano presentare semplicemente il tampone negativo", spiega l'ufficio stampa del leader di Italia Viva.

"Il tampone al senatore Renzi è stato fatto in data 27-3-2021 alle ore 13.55 in Bahrein e ha dato esito negativo" aggiunge l'ufficio stampa che allega nella nota "il certificato auspicando che i Verdi Italiani possano presto occuparsi dei temi della transizione ecologica e non vivere nell’ossessione di ciò che fa Matteo Renzi che ha comunque rispettato tutte le regole".

"Una sola domanda al senatore Matteo Renzi: lei si è vaccinato contro il Covid 19, considerato che le rigorose regole di partecipazione fissate dagli organizzatori del GP del Bahrain prevedevano la vaccinazione per i partecipanti all’evento?", aveva chiesto Bonelli. "Le disposizioni sono consultabili sul sito della Formula 1. In caso di risposta affermativa il senatore Renzi si è vaccinato in Italia o nei paesi arabi?", la domanda di Bonelli.