Renzi indagato a Firenze per conferenza ad Abu Dhabi

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi è indagato dalla Procura di Firenze per emissione di fatture per operazioni inesistenti in relazione al compenso ricevuto per una conferenza ad Abu Dhabi. È lo stesso ex premier a darne notizia nel suo libro 'Controcorrente'.

"Vengo indagato per 'prestazione inesistente' dopo aver partecipato a un convegno ad Abu Dhabi al quale parteciparono autorevoli leader internazionali", racconta Renzi nel nuovo libro.