Renzi lancia petizione: "Meloni non cancelli bonus cultura giovani"

"Un emendamento di Fratelli di Italia - il partito della Meloni - vuole cancellare la 18app, il bonus cultura per i giovani. Per me è un errore gravissimo. Chi crede che tagliare sulla cultura sia un errore firmi e faccia girare questa petizione. Grazie". Così su Twitter Matteo Renzi lancia sul sito di Italia Viva la petizione 'Salviamo la 18app' di cui è primo firmatario.

"Chiediamo alla premier Meloni di intervenire per bloccare la distruzione del Bonus Cultura per i giovani. Sappiamo - si legge nel testo della petizione - che alcuni parlamentari di Fratelli d’Italia dicono che con la cultura non si mangia. Ma noi non siamo d’accordo: tagliare sulla cultura e sui giovani è il modo più sbagliato per costruire il futuro. Abbiamo lanciato questa idea sette anni fa e da allora molti Paesi hanno copiato la nostra idea, cominciando da Francia e Germania - rivendica Renzi - . Distruggere il bonus cultura solo perché l’ha introdotto Renzi significa fare del male alle nuove generazioni. E all’industria della cultura", conclude.