Renzi: "Letta? Non ho in programma un incontro"

(Adnkronos)

“Non ho in programma un incontro”. Così Matteo Renzi risponde a chi gli chiede se abbia un appuntamento con il segretario del Pd, Enrico Letta. Parlando ai cronisti fuori del Senato, inoltre, sul tema del Meccanismo europeo di stabilità, il leader di Italia Viva sottolinea: “Io penso che il Mes serve, so che c’è un’opinione diversa in un’ampia gamma di forze parlamentari” ma “io sono sempre favorevole”.

In precedenza, in aula a palazzo Madama, nelle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo, Renzi ha parlato di un'Europa "luci e ombre", quella che si riunisce al prossimo Consiglio Ue. "C'è un passo enorme sul fronte del Recovery plan e della capacità di rispondere alla crisi, a differenza di quanto accadde nel 2011, ma c'è un'oggettiva debolezza sui vaccini che va sottolineata".