Renzi: "Mario Draghi is the best, the best, the best" - Video

(Adnkronos)

"Mario Draghi is the best, the best, the best". Matteo Renzi si esprime così, alla Cnbc, sulla figura di Mario Draghi, chiamato a formare il nuovo governo. "L'Italia è in ottime mani e questa è la priorità. Mario Draghi è un uomo speciale, è stato governatore della Banca d'Italia e presidente della Bce. Molti pensano che la mia strategia di aprire una crisi politica nella pandemia non sia stata buona. Ma io pensavo che nella pandemia avesse una possibioità incredibile di cambiare tutto", dice il leader di Italia Viva. "Mario Draghi probabilmente è l'uomo migliore, migliore, migliore per fare il primo ministro in questo momento. Sono sicuro che l'Italia ora abbia un sogno che è nelle mani di Mario Draghi".

Per Renzi, il quadro è totalmente diverso rispetto al periodo caratterizzato dal governo tecnico guidato da Mario Monti. "E' totalmente diverso. Durante il governo Monti, l'Italia era in crisi e non aveva soldi. Ora ha le risorse da investire in istruzione e sanità grazie al piano Next Generation EU, più importante del piano Marshall. Draghi e Monti sono persone diverse, credo che il governo Draghi sia più vicino al governo di Ciampi che salvò l'Italia alla fine del secolo scorso", prosegue. "Draghi è stato l'italiano che ha salvato l'euro, ora sarà l'europeo che salverà l'Italia. Credo sarà in grado di ricevere la fiducia in parlamento e affrontare 3 grandi progetti: campagna di vaccinazione, economia e istruzione".