Renzi: "Mi danno ragione, ma poi dicono 'però lo hai detto te'..."

"Devo anche fare probabilmente un'autocritica perché se quando io dico una cosa spesso si guarda il messaggero, non il messaggio, diciamo la verità, un po' è sicuramente colpa anche mia, delle mie battute, delle mie polemiche, del mio stile un po' fiorentino come dicono in tanti...". Così ieri sera il leader di Italia Viva Matteo Renzi, ospite di Titolo V su Rai3.

"Però - aggiunge Renzi - la cosa che più mi sta colpendo in queste ore è che sono circondato da persone che mi dicono 'oh, nel merito hai ragione, però lo dici te', 'è giusto, ma l'ha detto Renzi'. Ecco, questa cosa è interessante".