Renzi: "Penso che nel 2022 si voterà, è un errore"

''Penso che nel 2022 si andrà a votare". Matteo Renzi, leader di Italia Viva, si esprime così nel suo intervento alla Leopolda 11. "Penso che sarebbe un errore per il nostro paese andare a votare, penso che la priorità dovrebbe essere lavorare sul Pnrr: un'incredibile mole di denari che arriva al nostro paese, non perché l'ha portata Conte. C'è un algoritmo fatto da due dirigenti olandesi in sede di istituzioni europee che hanno matchato le caratteristiche macroecononiche dell'Italia e i denari che vengono dall'Europa. Non è un merito del governo che ha fatto la trattativa, è un algoritmo. Questa mole di denari incredibile non l'avremo per anni. I dati di questi giorni dimostrano che non siamo ancora fuori dal tunnel" del covid.

"Ho l'impressione che i principali leader delle forze politiche italiane, i leader di M5S, Pd, Lega e Fratelli d'Italia, abbiano un interesse politico e in alcuni casi personale di andare a votare. E' un dato di fatto oggettivo, penso che dovremo essere pronti all'una e all'altra ipotesi. Questa Leopolda non deve servire solo a vedere il cammino che abbiamo fatto, ma anche ad indicare una direzione", aggiunge Renzi.