Renzi: "Prossima pandemia sarà un attacco cyber"

"La prossima pandemia sarà un attacco cyber. La pandemia è un'altra cosa, ma una crisi globale che non può essere fermata da un singolo operatore, perché il mondo è senza frontiere, è un attacco cyber". Lo ha detto Matteo Renzi nel corso di un incontro su Facebook con Vittorio Colao.

"E' già successo negli Stati Uniti, in Irlanda e, in piccolo, nei nostri sistemi. Io penso sia molto importante il fatto che parlare di cyber sicurezza non sia una cosa futuribile ma un elemento chiave già oggi - ha spiegato il leader di Iv -. Tutti abbiamo nel telefonino il conto corrente o la domotica per aprire il cancello di casa, è un modello di vita".

Per Renzi, "per le aziende 4.0 se non hai la cyber sicurezza i processi produttivi sono messi in difficoltà da un attacco cyber. Per questo ciò che viene fatto dall'Agenzia di cyber sicurezza deve essere fatto fuori da ogni controllo partitico come in passato veniva immaginato".

Poi su Draghi: "E' un fuoriclasse della politica italiana. Draghi e Colao sono punti di riferimento della politica. E' molto bello vedere che siamo passati da Casalino a Draghi e Colao".