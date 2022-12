Renzi querela Travaglio per diffamazione

"Il senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali di agire in giudizio contro il signor Marco Travaglio per la diffamazione, contenuta nella trasmissione 'Otto e Mezzo' di ieri sera". Così in una nota l'ufficio stampa di Italia Viva.

"Che differenza c'è fra Renzi che prende i soldi dall'Arabia Saudita per parlar bene di un regime di tagliagole e i parlamentari europei che prendono soldi dal Qatar per parlare di un altro regime di tagliagole" ha detto ieri Travagli a 'Otto e Mezzo'. "Uno fa fattura perché siede in senato mentre gli europarlamentari non possono fatturare perché quelle robe lì non si possono fare e devono prendere i sacchi" di denaro, ha aggiunto il direttore del Fatto Quotidiano.