"Renzi quereli Travaglio", e leader Italia Viva retwitta

(Adnkronos)

"Oggi Travaglio su RaiTre ha paragonato Matteo Renzi a Bin Laden. Giorni fa aveva invitato i lettori del suo "giornale" a sputare su una foto del leader di ItaliaViva. Io mi auguro che Renzi lo quereli. Perché questo signore, al servizio di Casalino, ha oltrepassato il segno". E' il tweet dell'esponente di Italia viva Anna Rita Leonardi che lo stesso Matteo Renzi ha rilanciato. Travaglio, analizzando la crisi di governo, è intervenuto a Mezz'ora in più. Negli ultimi giorni, Renzi è salito alla ribalta anche per il viaggio in Arabia Saudita e l'intervista al principe Mohammed bin Salman.

"Su Rai3 Travaglio, invitato in qualità di sostenitore di Conte, paragona Renzi al terrorista Bin Laden, con un rancore che non dovrebbe avere nulla a che fare col servizio pubblico. Se non arrivano prese di distanza da Conte, per me andrebbe interrotta ogni trattativa di governo", scrive su Twitter il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi.