Renzi scappa via dopo consultazioni: "Sono felice, I love you"

(Adnkronos)

"Sono felice. Ciao, I love you". Matteo Renzi, dopo le consultazioni con Mario Draghi per la formazione del nuovo governo, ha attraversato veloce il corridoio che porta ai gruppi parlamentari e apostrofa così i cronisti. Il leader di Iv non si è presentato davanti ai giornalisti nella sala della Regina lasciando 'spazio' nelle dichiarazioni alle colleghe di Italia Viva, Teresa Bellanova e Maria Elena Boschi. Stasera il senatore sarà ospite di Porta a Porta.