Renzi: "Se Meloni viene in Aula con piano Mattei voto a favore"

Il leader di Iv difende anche Nordio: "Un galantuomo, non mollerà. Se viene in aula e dice che chi sbaglia paga in magistratura, io voto a favore"

"Se Meloni viene in aula e dice io voglio fare il piano Mattei per il gas io voto a favore". Così Matteo Renzi, ospite a 'L'Aria che Tira' su La7. Ma, aggiunge il leader di Iv: "Se aumenta la benzina e dà i soldi alle società di calcio è uno scandalo".

L'ex premier si dice poi pronto ad appoggiare anche la riforma della giustizia se prevederà pene per i magistrati che sbagliano. "Se un magistrato sbaglia non paga mai. Se Nordio viene in aula e dice che chi sbaglia paga in magistratura, io voto a favore".

"Io credo che Nordio sia un galantuomo - afferma Renzi - è un magistrato, è un liberale di lungo corso ed è un uomo che ha sempre esposto le sue idee e la Meloni lo ha candidato. Oggi quello che sta accadendo è che chi non vuole riformare la giustizia attacca Nordio. Io non credo che mollerà, poi se deciderà di farlo - sottolinea - il problema non sarà per Nordio ma per la Meloni".

"Tutti siamo d'accordo sul fatto che le intercettazioni siano sacrosante, il problema non è l'uso delle intercettazioni ma l'abuso", sostiene Renzi. "Nessuno vuole toccare le intercettazioni" ma "quello che finisce e non finisce sui giornali. Se uno fa il giornalista e ha un minimo di dignità personale, si dovrebbe chiedere: 'Perché pubblicare questa cosa?', al di là che ci sia una legge o no".