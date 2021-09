Renzi: "Tweet su giovane candidato col Rolex? Sono alla frutta"

"400 ragazzi per 3 giorni stanno con noi a parlare di ambiente, Afghanistan, Europa, spazio, sport, lavoro. E per che cosa fanno polemica? Per un orologio. Deve essere terribile la vita di chi odia. Non mollare, @romanpastore00. Se questi sono i loro argomenti, sono alla frutta". Così Matteo Renzi, in un tweet con foto dopo le polemiche sul giovane candidato di Azione a Roma, Roman Pastore, criticato sui social per una foto in cui indossa un Rolex postata dalla scuola politica del leader Italia Viva.

Tutto nasce dal tweet della psicologa Barbara Collevecchio - "Bisognerebbe educare i giovani ai valori genuini, non ad indossare Rolex e vestirsi da giovani vecchi wannabe renziani", aveva scritto -, che all'Adnkronos si è difesa puntando il dito: "La cosa più grave è sentirmi accusare di bullismo nei confronti di un ragazzino, quando io lavoro da anni con i giovanissimi e combatto il bullismo. E' stato Calenda che l'ha fatto diventare un caso nazionale per pubblicizzare il suo candidato. Ha fatto tutto Calenda".