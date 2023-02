Renzo Rosso: "Maison Margiela iconico, continua a crescere"

Il patron del gruppo Otb, a Milano per la fashion week: "L’azienda è in positivo, con Galliano buone prospettive per il futuro"

Maison Margiela “è un brand iconico, con un direttore creativo eccezionale. Ha sempre mantenuto il suo modo di fare moderno. Con John Galliano stiamo facendo un percorso fantastico nell’azienda”. A dirlo all’Adnkronos è Renzo Rosso, presidente e fondatore di Otb, a Milano in questi giorni con alcuni dei brand più iconici del suo gruppo: Diesel, che ha sfilato ieri nella prima giornata di fashion week, MM6 andata in scena oggi e Jil Sander in calendario domani.

“L’azienda è in positivo - sottolinea Rosso - siamo stati in crescita a doppia cifra, anche nell’anno del Covid, nel 2020. E’ incredibile quello che sta succedendo, sono prodotti davvero iconici e speciali”. E’ proprio il brand disegnato da John Galliano ad aver contribuito a trainare i risultati del gruppo del 2022, chiuso con un giro di affari di oltre 1,7 miliardi di euro al netto delle componenti non ricorrenti, +14% rispetto al 2021.

Rosso è soddisfatto e si dice “felice” del posizionamento della maison. “Ma abbiamo tanti brand e sono uno diverso dall’altro - rimarca -. Maison Margiela è molto ben posizionato in tutti i Paesi del mondo, in Asia, Usa ed Europa. Abbiamo inaugurato un negozio incredibilmente grande a Melrose Place, Los Angeles, e a Parigi qualche settimana fa abbiamo presentato il nuovo headquarter e anche lì abbiamo fatto un upgrade, con l’interior curato da John Galliano (il direttore creativo, ndr). Si respiro aria di lusso moderna ma 100% Margiela”.

Il brand, ammette Rosso, “ha una possibilità enorme di diventare un grandissimo. Noi lo teniamo contingentato, vogliamo sia esclusivo. Margiela è speciale, vogliamo che sia una nicchia, un brand da sognatore, da persona ricercata, che se ne intende e che ha voglia di indossarlo”. Con John Galliano il rapporto va a gonfie vele. “E’ il designer più tosto che esista - rivela Rosso - ma sono già 8 anni che conviviamo ogni anno che passa dialoghiamo sempre meglio insieme. Lui ora sta vivendo un momento di serenità e mi fa ben pensare per il futuro”. (di Federica Mochi)