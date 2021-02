Report Dap su Coronavirus, in calo numero detenuti positivi

Roma, 3 feb. (Adnkronos)

Sono 505 i detenuti positivi attualmente reclusi, 26 quelli ricoverati in ospedale. Sono i dati del report sulla gestione Coronavirus del Dap aggiornato alle 20 di ieri e che evidenziano una riduzione di 49 unità rispetto alla sera del 28 gennaio scorso ma un aumento di 4 affidati alle cure dei sanitari all'esterno degli istituti penitenziari. Evidente la riduzione di contagiati a Rebibbia Nuovo Complesso dove in sei giorni si è passati dai 92 casi, che riuscirono a convincere i magistrati del Tribunale di Sorveglianza a concedere i domiciliari all'ex senatore azzurro Denis Verdini, ai 65 dell'ultimo report.

Azzerati - a sorpresa - i positivi nella casa di reclusione di Sulmona dove da dieci casi che più volte avevano scatenato l'ira dei sindacati si è passati a una sostanziale immunità, non per gli agenti penitenziari in servizio, cinque dei quali ancora positivi. Migliora la situazione anche nella casa circondariale di Lanciano, dove i detenuti con il Coronavirus sono passati da 26 a 14, ed è evidente il calo negli hub di Bollate e Milano San Vittore dove ad oggi restano rispettivamente 35 e 31 positivi rispetto ai 43 e ai 49 del 28 gennaio scorso.

Controcorrente l'andamento del virus nella casa circondariale di Palermo Lorusso, dove il numero dei reclusi contagiati era già alto, 55 in tutto, e che oggi si è alzato raggiungendo quota 61, 4 dei quali sintomatici. Stessa cosa nella casa circondariale di Torino dove ad oggi si registrano 31 detenuti positivi, 17 in più rispetto all'ultimo report preso in esame. Così, infine, a Larino, in provincia di Campobasso, dove i 16 positivi al 28 gennaio scorso sono diventati ben 23, tutti asintomatici. (di Silvia Mancinelli)