Report Juve: le novità su Rabiot, Paredes e Pogba

Allenamento mattutino per i bianconeri di Massimiliano Allegri

La Juventus di Massimiliano Allegri è al lavoro alla Continassa in vista del prossimo match di campionato contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, in calendario domenica alle ore 18:00. Al JTC i bianconeri si sono radunati per giungere al prossimo match nella forma migliore, ma Allegri dovrà sicuramente fare i conti con alcune defezioni.

La seduta di allenamento mattutino è iniziata attorno alle ore 12:00. I primi a comparire sul terreno di gioco sono stati Soulè, Iling-Junior, Barrenechea, Gatti e Rugani.

Paredes si è presentato con una vistosa fasciatura al ginocchio. Il centrocampista viaggia verso il recupero in vista del match contro i viola. A lavorare a parte, invece, sono Bonucci e Rabiot: il difensore ha svolto lavoro a parte, su un campo attiguo a quello su cui si è allenato il resto del gruppo; il centrocampista francese, invece, ha svolto lavoro in palestra.

Assente, invece, a causa degli ultimi fastidi fisici, Paul Pogba. il centrocampista non è sul campo del JTC.

Fantacalcio.it per Adnkronos