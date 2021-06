Repubblica Ceca, tornado abbatte case in diversi villaggi: 150 feriti

Un tornado si è abbattuto nelle zone sudorientali della Repubblica Ceca, lasciando dietro di sé una scia di distruzione. Secondo una stima dei vigili del fuoco sono almeno 150 le persone ferite dalla furia dell'uragano, in diversi villaggi i tetti sono stati divelti, i vetri delle finestre sono andati in frantumi e alcuni autobus si sono ribaltati. Squadra di soccorso sono state inviate in zona, ha detto il ministro dell'Interno Jan Hamacek.

Il vicesindaco di Hrusky, vicino al confine con Austria e Slovacchia, ha dichiarato all'agenzia di stampa CTK che metà del villaggio è stato completamente distrutto. Chicchi di grandine delle dimensioni di palline da tennis sono caduti nei distretti amministrativi di Breclav e Hodonin, secondo quanto riportato dai media. L'autostrada D2, che va da Brno a Breclav, è stata bloccata a causa della caduta di linee elettriche ad alta tensione sulla strada. L'Austria ha inviato due elicotteri di soccorso e anche la Slovacchia ha offerto assistenza.