Reput3k: il servizio di business information che unisce rassegna stampa e adeguata verifica

Milano, 22 Marzo 2023. Reput3k nasce dalla sinergia tra eXtrapola, azienda italiana con oltre vent’anni di esperienza in Web Monitoring, Web Reputation ed Online Media Analysis, e Kritika, start up innovativa specializzata in text mining, clustering e machine learning.

“Reput3k è un servizio nuovo per il mercato italiano – afferma Stefano Marioni, Presidente di eXtrapola – perché unisce in un unico strumento le numerose esigenze dei vari rami d’azienda: dal monitoraggio media, per l’ufficio stampa e marketing, alla business information, per l’ufficio acquisti, la gestione del rischio, l’antiriciclaggio, l’erogazione crediti e la parte commerciale”.

“Il mercato della business information - aggiunge Paolo Marenzoni tra i soci fondatori di Kritika insieme a Samanta Sarti e Andrea Gariboldi - necessita del supporto di strumenti tecnologici che analizzino, confrontino e mettano in relazione grandi quantità di dati, oltre 22 milioni tra Aziende, soci ed esponenti, provenienti da molteplici fonti: non soltanto i documenti camerali, la cui pubblicazione ha tempi di aggiornamento dilatati, ma anche sui media off e online istituzionali che pubblicano quotidianamente notizie su fusioni e acquisizioni, concordati preventivi e fallimentari, reati finanziari, ecc.”.

“Reput3k è un servizio strategico in “quasi real time” e - conclude Stefano Marioni - ha numerosi punti di forza: aiuta a identificare in anticipo le situazioni di crisi; allerta su milioni di soggetti monitorati per nome e per P.iva; soprattutto, un team di esperti analisti supervisiona e verifica l’attendibilità dei contenuti raccolti dai nostri algoritmi. Si evitano così notifiche con falsi positivi, notizie ridondanti, casi di omonimia, l’errata attribuzione di situazioni di crisi. Certifichiamo il dato che consegniamo”.

eXtrapola è un'importante impresa italiana di servizi di media monitoring operativa dal 1999 al servizio del settore dell’informazione e della comunicazione, monitorando costantemente tutte le tipologie di fonti online e offline come quotidiani, stampa periodica e specializzata, siti web, reti televisive e radio e social media. Realizziamo servizi di Rassegna Stampa, Business Intelligence e Report di Analisi quali-quantitativa basati su approcci di Data Science per l’analisi dei Big Data. Con l'ausilio di tecnologie avanzate e collaboratori qualificati rileviamo solo informazioni ad alto interesse e valore in grado di potenziare i processi aziendali di ascolto, analisi e azione per i nostri clienti.

Un Team dislocato su tutto il territorio italiano, la capacità di coprire ogni esigenza e fonte di informazione disponibile ed il supporto di una solida piattaforma proprietaria costantemente aggiornata con l'inserimento di algoritmi di AI e di semantica computazionale sono gli ingredienti che riteniamo indispensabili per assicurare ai nostri clienti un servizio di alta qualità e flessibile ad ogni necessità.

Kritika è una start up italiana nata nel 2021 che sviluppa soluzioni tecnologiche per archiviare e ricercare in maniera strutturata le notizie, stampa e online, importanti per la Business Information. Kritika è costituita da un team di sviluppatori software e da un team di redattori analisti con esperienza ventennale in ambito rassegne stampa, media monitoring, analisi reputazionale. La piattaforma creata da Kritika non si limita a collazionare le notizie di impatto reputazionale e ad evidenziare con precisione aziende ed esponenti implicati in reati di varia natura: grazie al sistema proprietario di acquisizione ed indicizzazione delle fonti off/online monitorate, alla classificazione dei contenuti tramite sistemi di machine learning e AI, le notizie vengono proposte ai redattori in forma aggregata così che ne validino la pertinenza, eliminino i falsi positivi, disambiguino le omonimie e attribuiscano la corretta tassonomia impattante sugli score reputazionali.

www.reput3k.com

www.extrapola.com

www.kritika.it